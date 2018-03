Der Osten – Entdecke wo du lebst | MDR FERNSEHEN | 13.03.2018 | 20:45 Uhr Die Spur der Sandsteine

Was haben die Dresdner Frauenkirche, die Schlösser in Potsdam, Schwerin und Kopenhagen, der Handelshof in Leipzig und das Brandenburger Tor gemeinsam? Alle diese Denkmale, Sehenswürdigkeiten oder Wahrzeichen entstanden aus sächsischem Sandstein. Der Film verfolgt die Spur dieser begehrten Steine von der Sächsischen Schweiz zu den Großbaustellen der Welt.