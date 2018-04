Dr. Christian Criegee leitet die einzige Cordfirma in Europa. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Noch heute arbeiten hunderte Weber in der Oberlausitz, in 80 Unternehmen.

Dirk Ladenberger lässt bei Damino hochwertigen Damast für Designer, Hotels, Fluggesellschaften und die traditionellen Gewänder afrikanischer Kunden weben. Christian Criegee stellt in seiner Manufaktur als Einziger in Europa Cord her. Und Familie Tröger setzt auf Handgewebtes aus ihrem Umgebindehaus.