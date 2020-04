Die Baumwollspinnerei in Leipzig

Es ist ein einzigartiges Gelände, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Das Areal im Westen der Stadt war zuletzt eine der wichtigsten Produktionsstätten für Baumwollgarne in der DDR. Nach der Wende verwandelte es sich in einen umtriebigen Kulturort. Mit dem bahnbrechenden Erfolg des Malers Neo Rauch, der dort sein Atelier bezog, und der Neuen Leipziger Schule wurde "die Spinnerei" zur prominenten Adresse.

Kunst erleben, wo Künstler arbeiten

Im Salon 21 wird geschneidert und designt. Die Kunst dort erleben, wo Künstler arbeiten – dafür steht das Motto "from cotton to culture". Inzwischen gibt es auf dem Gelände rund zehn Galerien, die zu den Rundgängen im Frühjahr und Herbst öffnen. Die vielen Besucherinnen und Besucher lieben das spezielle Flair des Geländes mit einer Industriearchitektur, wie man sie in der Größenordnung und in diesem restaurierten Zustand kaum mehr zu sehen bekommt. Auch Modedesignerinnen wie Angela Wandel und Heike Müller, die Steindrucker Tobias Reinicke und Stephan Rosentreter oder Tänzerin Montserrat Léon mit iher Balletschule siedelten sich inwzischen an.

Spinnerinnen und Spinner der ersten Stunde

Ingrid Rieger arbeitete zu DDR-Zeiten in der "der Spinne". Ingrid Grieger war eine der ersten Frauen, die in den 1950er-Jahren ihre Lehre in der Leipziger Baumwollspinnerei absolvierte. Sie erinnert sich noch gut, wie anstrengend die Arbeit war, aber "dass es auch einen tollen Zusammenhalt gab". In der vornehmlich weiblichen Belegschaft. Einer der wenigen Männer damals war Wolfgang Knospe, der immer noch die geheimen Verstecke in den Katakomben unter den Gebäuden kennt, wo "man" das eine oder andere Liebeständel hatte, wie er heute erzählt. Mit dem Mauerfall endete die Garnproduktion in der Spinnerei nach fast 200 Jahren.

Maler Hans Aichinger war einer der ersten Künstler, der sein Atelier dort bezog. Die Geschichte der Spinnerei begann Ende des 19. Jahrhunderts mit einer Vision von Dr. Carl Heine, wohlhabender Advokat und Industrieller. Er sah das Potenzial des Sumpflandes im Westen Leipzigs, wollte es urbar machen, auch gegen Widerstand. Er baute Brücken, trocknete die Böden, plante Häuser und Industrie-Gebiete. 1884 stieg die Aktiengesellschaft Baumwollspinnerei in das Projekt ein, noch im selben Jahr wurde die erste Spinnerei errichtet, die Arbeit mit fünf Spinnstühlen begann. Bereits ein Jahr später lief die Produktion mit 30.000 Spindeln bereits auf vollen Touren. In den Jahren bis 1907 entstanden weitere Spinnereien, Kämmereien, Produktionshallen und Verwaltungsgebäude.



Die Fabrik wuchs in diesen Jahren zur größten Spinnerei Europas. Krieg, Inflation und soziale Unruhen gingen nicht spurlos an dem Unternehmen vorbei. Die Nationalsozialisten übernahmen und ließen dort Garne für Militäruniformen herstellen.



Nach dem Zweiten Weltkrieg, 1946, wurde die Leipziger Baumwollspinnerei zum Volkseigenen Betrieb.



Bis zur allmählichen Schließung nach der Wende. Künstler zogen in die günstig zu mietenden Räume ein.

Ich hätte nie gedacht, dass ich bleiben würde. Am Anfang hörte man noch die letzten Maschinen und dann waren wir alleine mit den Ratten. Hans Aichinger, Maler

Gegen Widerstände und Unkenrufe