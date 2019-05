Spezial: 100 Jahre Gartenstadt Piesteritz

Am Dreieck mit Blick in den Krummen Weg Am Dreieck residierten die leitenden Mitarbeiter in Häusern mit einer Wohnfläche von 160 Quadratmetern, am Krummen Weg wohnten Arbeiterfamilien. Allesamt waren sie mit "fließendem Wasser" und Innentoilette ausgestattet. Ein großer Luxus noch für lange Zeit. Bildrechte: Klaus Beneke