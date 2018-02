Der Film "Spur in die Nacht" und die Wirklichkeit

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat das Schleuserwesen Konjunktur, denn in Mitteleuropa gibt es zu dieser Zeit den Krieg der Geheimdienste und der Spione. Der DEFA-Krimi "Spur in die Nacht", der Ende der 1950er-Jahre in Oybin gedreht wurde, orientiert sich an wahren Begebenheiten und verfolgt die dunklen Machenschaften einer Schleuserbande. Im Film verschwindet in einem Gasthaus an der deutsch-tschechischen Grenze ein Mädchen. Sein Freund versucht auf eigene Faust, das Geheimnis zu lüften, und stellt dabei eine Agentengruppe.



Der wirkliche Schleuserring, den es am Oybin gegeben hat, besteht aus acht Männern und zwei Frauen. Zwei von ihnen hatten sich 1953 vom amerikanischen Geheimdienst CIC anheuern lassen. Die Aufgabe heißt "Agentenschleusung", von der DDR in die Tschechoslowakei – und natürlich wieder zurück. Die Gruppe schleust mindestens fünf englische und amerikanische Spione über die Grenze, befördert konspirative Briefe und versorgt westliche Geheimdienste mit wertvollen Informationen. Etwa zwei Jahre lang geht das so. Mitte der 1950er fliegt das Netzwerk schließlich auf. Die Strafen sind drakonisch. Bis zu fünfzehn Jahre Haft im "Gelben Elend" von Bautzen.

Ein Großmufti in Oybin

Im Sommer 1944 wird der Oybin zu einem Versteck der besonderen Art. Es kommt eine sehr illustre Gesellschaft am Fuße des Felsens an, die die Oybiner in Staunen versetzt. Angeführt wird die Gruppe von Mohammed Amin al-Husseini, Großmufti von Jerusalem. Ein palästinensischer arabischer Nationalist, der enge Kontakte zu den Nazis knüpft. Ab 1941 lebte er in Berlin. Al-Husseini war Mitglied der SS und betrieb Propaganda für Deutschland in arabischer Sprache. In der Spätphase des Zweiten Weltkrieges half al-Husseini auf dem Balkan bei der Mobilisierung von Moslems für die Waffen-SS. Vom Sommer 1944 bis Februar 1945 residierte er als persönlicher Gast Adolf Hitlers in Oybin. Sein Geheimquartier schlägt er im Genesungsheim einer örtlichen Krankenkasse auf. Das wird für den "Staatsgast erster Klasse" auch noch extra ausstaffiert.

Für ihn wurden Kunstgegenstände, Bilder aus dem Zittauer Stadtmuseum herausgebracht und zur Ausschmückung und Ausgestaltung vor allem der Räumlichkeiten im Haus an der Kammstraße genutzt. Rainer Danzig, Oybiner Ortschronist

Aus Angst vor der näherrückenden Roten Armee verlassen der Großmufti und seine Gefolge im Februar 1945 den Ort.

Das Geheimnis des berühmten Fastentuchs