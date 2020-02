Am 13. Februar 1985 – und 40 Jahre nach der Zerstörung – ist es so weit: Bei eisiger Kälte, Minus 14 Grad, harren zehntausende Dresdner auf dem Theaterplatz aus, um die Einweihung der wiederaufgebauten Semperoper mitzuerleben. Die Partei- und Staatsführung inszeniert sie in Anwesenheit zahlreicher Gäste auch aus dem westlichen Ausland, ein symbolischer Akt soll es werden, der den Friedenswillen der DDR manifestiert. Zugleich hilft das Ereignis dem Land, das immer klamm ist an Devisen, hinter den Kulissen Fäden zu spinnen in Politik und Wirtschaft der BRD.

Auferstanden aus Ruinen

"Operation Mütze" läuft. Bildrechte: BStU / MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Über Monate wird alles vorbereitet für den Festakt. Es gilt die höchste Sicherheitsstufe. Helmut Schmidt wird in Dresden erwartet. Unter dem Codenamen "Operation Mütze" laufen die Maßnahmen rund um den Besuch der Delegation aus der Bundesrepublik mit dem Kanzler an der Spitze. Doch beinah kommt die ganze Haupt- und Staatsaktion noch ins Wanken. Am 11. Februar 1985 geht eine beunruhigendes Schreiben beim Volkspolizei-Kreisamt ein:

Eröffnung der Semperoper wird nicht stattfinden.

Zündung Mittwoch 18 Uhr.

Absender: Die gerechte Sache Anonyme Bombendrohung

Blick in den Zuschauerraum auf der Semperopern-Baustelle, 1978 Bildrechte: Historisches Archiv der Sächsischen Staatstheater / Foto: E.Döring Gunther Emmerlich, der 20 Jahre als Bass zum Ensemble der Semperoper gehörte, erinnert sich, dass sich die Nachricht von der Bombendrohung damals wie ein Lauffeuer im Haus verbreitet: "Aber unser Einfluss, unsere Informationen waren gleich Null." Offiziell läuft alles nach Protokoll, hinter den Kulissen wird fieberhaft ermittelt, ohne den Absender je dingfest zu machen. Erich Honecker nimmt dieses eine Mal in der Königsloge Platz. Eröffnet wird wie geplant mit Carl Maria von Webers "Freischütz", also jenem Werk, das vor der Zerstörung 1945 zuletzt in der Semperoper aufgeführt worden ist. Emmerlich steht mit auf der Bühne. Die Übertragung wird zum deutsch-deutschen TV-Event. Zwei weitere Premieren gehen binnen kürzester Zeit über die neue, technisch hervorragende Bühne: Siegfried Matthus' "Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke" und Harald Wandtkes Ballett "Brennender Friede" auf eine Musik von Udo Zimmermann ...