Pauker, Pioniere und Pennäler – Die Droyßiger Lehranstalten

So bedeutet es einen Meilenstein, als der preußische Staat 1908 ein Gesetz zur Neuordnung des höheren Mädchenschulwesens beschließt. Von nun an sind nicht mehr allein Heim und Herd die Perspektive, junge Frauen dürfen das Abitur anstreben, um auf die Universität zu gehen, um auch andere Professionen als die der Lehrerin anzustreben. Auch in Droyßig können Mädchen ab 1908 die Hochschulreife erlangen. Damit endet in den 1920er-Jahren die Lehrerinnenausbildung.

Ilse Rösenberger und Annemarie Koppe Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Droyßiger Anstalten überdauern zwei Weltkriege. Annemarie Koppe und Ilse Rösenberger sind in den letzten Kriegsjahren des Zweiten Internatsschülerinnen. In ihrer Erinnerung pflegen die meisten ihrer Lehrerinnen einen lässigen Umgang mit den Vorgaben des Reichserziehungsministeriums: "Wir hatten Latein bei Frau Bruns. Die kam rein: 'Heil Hitler, setzen Sie sich, wir konjugieren!' Nein, die waren nicht für den Nationalsozialismus. Die haben uns nicht indoktriniert." Die fundierte Ausbildung, besonders die musische Bildung werden weiter hochgehalten.



Dennoch bestimmen viele strenge Regeln das Leben in Schule und Internat. Jeder Tag beginnt mit einem Morgenlauf und nach dem Mittag geht es für zwei Stunden raus an die frische Luft, zu jeder Jahreszeit. Raum für Privatsphäre gibt es wenig, in den Schlafsälen stehen 30 Betten. Oft weit weg von Eltern und Geschwistern spielen besonders in der Weihnachtszeit hauseigene Rituale eine wichtige Rolle. Von den Schrecken des Krieges bleiben die Mädchen in Droyßig verschont, nicht aber von Verlusten. Das alles gemeinsam durchzustehen, schweißt Annemarie Koppe und Ilse Rösenberger zusammen. Ihre Verbindung hält. Auch die eine oder andere Pädagogin prägt fürs Leben. Lotte Dominique heißt ihr Vorbild. Bei der Englisch-Lehrerin lernen die Mädchen die Intonation, dank einer Platte mit George Bernhard Shaw, der Ire und damit kein Feind im nazideutschen Sinne ist.

Die war riesengroß und sehr akademisch und sehr klug. Ich war klein und knubbelig und mäßig begabt. Aber ich wollte auf jeden Fall Lehrerin werden. Und zwar Volksschullehrerin. Ich wollte, dass Kinder so gerne in die Schule gehen so wie ich in Droyßig. Das Gefühl, geliebt, gern gemocht zu werden, Freunde zu gewinnen und auch am Lernen Freude zu haben, das war für mich wichtig. Annemarie Koppe, Schülerin in Droyßig

Gerlinde Kludszuweit und Eveline Fritzen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mit dem Kriegsende scheint das Aus für die Droyßiger Lehranstalten gekommen. Nach den Amerikanern beziehen 3.000 Soldaten der sowjetischen Armee die Gebäude. Als die 1947 abziehen, werden die Anstalten zur Landesheimschule. Jungen und Mädchen können hier von der 9. bis zur 12. Klasse Abitur machen. Die Zwillingsschwestern Gerlinde Kludszuweit und Eveline Fritzen kommen 1952 nach Droyßig.



Mit 300 anderen Schülern leben sie im Internat. Die Schulglocke, die bis zu 56 Mal klingelt am Tag, bestimmt ihren Alltag. Wer das Läuten zum Essen überhört, steht vor verschlossener Tür. Gelernt wird sowieso oft mit einem knurrenden Magen, besonders an den so genannten Matztagen: "Mit früh Quark Mittag Quark, Nachmittag Quark und abends Quarkkeulchen." Trotzdem legt die Schule Wert auf musische Bildung. Es gibt eine Laienspielgruppe, drei Tanzgruppen, einen Chor mit 100 Sängern. Die Schwestern lernen in Droyßig für ein anderes Leben:

Der Geist war, gemeinsam das alles zu überstehen und gemeinsam etwas aufzubauen. Und dazu, das haben die Lehrer uns immer wieder vermittelt, gehört Wissen. Es war wirklich eine schwere Nachkriegszeit. Sie machten klar: Ihr könnt nichts erben hier und da. Aber durch eure eigene Kraft könnt ihr mal eine Chance haben für später. Eveline Fritzen, Schülerin in Droyßig