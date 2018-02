Die Festung Königstein - August der Starke kehrt zurück

Paul Wells mit seinem "Kutschenzug"-Modell (Maßstab 1:15). Bildrechte: dpa

Zu den Prunkstücken der Dauerausstellung zählt auch das Modell des Kutschenzuges, mit dem August der Starke hinauf zum Königstein kam. Modelliert hat ihn der britische Miniaturbauer Paul Wells nach archivalischen Quellen. Personen und Pferde wurden in Formen aus Kunststoff gegossen. Im Innern der Pferde befinden sich Metallgerüste, um besonders Beine in die richtige Position zu bekommen.



Eröffnet wurde die Dauerausstellung "In lapide regis - Auf dem Stein des Königs", die 800 Jahre Burggeschichte erzählt, schließlich am 1. Mai 2015. Für die Burgangestellten ging damals ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Viele Jahre hatten sie auf diesen Moment hingearbeitet. Seitdem herrscht auf der Festung reges Treiben. Hunderttausende sehen jährlich die Schau. Das macht auch einmal im Jahr - immer im Januar - eine umfassende Revision erforderlich. Dann werden Exponate geprüft, Inhalte aktualisiert und Stationen für Kinder instand gesetzt. Und pünktlich zu Beginn der Winterferien ist die Dauerausstellung wieder zugänglich.