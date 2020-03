Der Osten – Entdecke wo du lebst | MDR FERNSEHEN | 10.03.2020 | 21:00 Uhr Endlager Morsleben - Geheimnis, Mythos, Wirklichkeit

Hauptinhalt

Ein Film von Galina Breitkreuz

Das kleine Dorf Morsleben - eine Idylle in der sachsen-anhaltischen Börde und der perfekte Ort, um Unliebsames zu verbergen. Es gibt kaum einen Ort im Osten Deutschlands, dessen Image widersprüchlicher sein könnte. Das liegt vor allem am Bergwerk, das sich seit mehr als 100 Jahren in Morsleben befindet.