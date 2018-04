Katrin Schulzes Leben sind Schuhe: Lehre, Studium und dann in den Betrieb. Und das alles in Weißenfels, denn Schuhe haben in Weißenfels Tradition. Dort war das Zentrum der DDR-Schuhherstellung, dort stand die Zentrale des VEB Kombinat Schuhe – der Stammbetrieb.

Zeitweise arbeiteten in der DDR 47.000 Menschen an Damenschuhen, Sportschuhen oder Arbeitsstiefeln. Allein in Weißenfels schnitten, nähten und klebten rund 6.000 Menschen für den "sozialistischen Schuh". Kinderschuhe wurden vor allem im VEB "Banner des Friedens" in Weißenfels gefertigt.