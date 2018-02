Er ist der älteste noch produzierende Waggonbaubetrieb Deutschlands: der Waggonbau Ammendorf. Bereits 1823 als Gottfried-Lindner-AG gegründet, stellte das Unternehmen zunächst Kutschen her, später Pkw-Karossen.

Seine Blütezeit hatte das Werk aber nach dem zweiten Weltkrieg, als man in Ammendorf vor allem Weitstrecken-Personenwagen für die Sowjetischen Eisenbahnen produzierte. Der Großkunde aus "Freundesland" machte das hallesche Waggonbauwerk zu einem der größten DDR-Export-Betriebe und zeitweise sogar zum größten Schienenfahrzeughersteller der Welt.

Rekordproduktionen für das "Freundesland"

Jahr für Jahr verließen mehr als 700 Waggons die Werkshallen; in den frühen 1990iger-Jahren sogar bis zu 1.000 pro Jahr – ein einsamer Rekord. Millionen von Menschen waren zwischen Brest und Wladiwostok damit unterwegs – und sind es zum Teil bis heute. Denn die Ammendorfer Waggons laufen und laufen und laufen...

Wer Waggonbauer war, gehörte zum Arbeiter-Adel. Sven Frotscher, hallescher Historiker

Übergabe eines Weitstrecken-Wagens an die Mongolischen Eisenbahnen. Bildrechte: Dieter Schulz Mit bis zu 4.000 Mitarbeitern war der VEB Waggonbau Ammendorf einer der größten Arbeitgeber der Region. Ein Traditionsbetrieb, auf den man stolz war in der Stadt und in der ganzen DDR, ein Betrieb mit eigenen Werkswohnungen, Betriebskindergärten, Sportvereinen, einem großen Klubhaus. "Wer Waggonbauer war, gehörte zum Arbeiter-Adel", sagt Sven Frotscher, ein hallescher Historiker, der seit Jahren die Geschichte des Standortes in einer Werkschronik aufarbeitet. Söhne folgten ihren Vätern in den Betrieb – und nicht selten gingen auch die Enkel später denselben Weg.

Umbruch und Neubeginn

Mit der Wende kam der erste große Bruch in der jüngeren Werksgeschichte: Der Waggonbau wurde privatisiert, das Russland-Geschäft lief aus. Viele Arbeitsplätze gingen verloren, doch das Werk produzierte weiter, als eines der modernsten in Europa. Nun baute man S-Bahnen und Fernzüge für die Deutsche Bahn und die Metro in Helsinki.