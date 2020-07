Das eigene Dorf wegbaggern

Roland Hermann, Baggerfahrer Bildrechte: Der Osten - Entdecke wo du lebst / MDR FERNSEHEN Der Job war hart, aber angesehen und gut bezahlt: "Ich bin Bergmann, wer ist mehr?", hieß es damals. Als Gratifikation diente auch der Grubenschnaps. Der war im Tausch für Mangelware wie eine harte Währung, erzählt Hermann, der 1981 sein eigenes Elternhaus im nahen Gremmin mit wegbaggern musste. 250 Dörfer wurden zu DDR-Zeiten der Kohle geopfert, auf die das Land seit der weltweiten Energiekrise der 1970er-Jahre immer mehr setzte. Proteste gab es kaum, verdienten doch viele in der Region so ihr Brot. Rund 800 Menschen arbeiteten direkt in Golpa-Nord.

"Den könnte ich noch im Schlaf baggern"

Monika Miertsch, Baggerfahrerin Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mit der großen Zentralwerkstatt im benachbarten Gräfenhainichen, den Kraftwerken und den anderen Tagebauen im Revier war der Bedarf an Arbeitskräften enorm und nicht zu decken. So wurde von Anfang an auch um Frauen geworben. Aus den Ungelernten wurden Schlosserinnen, Mechanikerinnen, Lokführerinnen. Schließlich leitete eine Frau, Helge Häger, das Braunkohlekombinat Bitterfeld, sie war Chefin von knapp 50.000 Leuten. Ende der 1970er-Jahre sind 40 Prozent der Belegschaft in der Braunkohle weiblich. Monika Miertsch gehörte seit 1970 dazu, als Baggerfahrerin in Golpa-Nord fuhr sie gleich das älteste Gerät, den Bagger 197, Baujahr 1941, der heute "Mosquito" heißt: "Den könnte ich noch im Schlaf bedienen", sagt sie, als sie im Führerhaus an den Hebeln das System der Eimerleitenwinden erklärt.



Die Geschichten, die Monika Miertsch, Roland Hermann oder Horst Richter zu erzählen wissen, sollen nicht verloren gehen. Studierende der Burg Giebichenstein führten Interviews, um sie in eine App einzuspeisen. Doch ihre Wirkung entfalten diese Geschichten freilich am besten in der "Stadt aus Eisen", mit den Tagebau-"Dinos" am authentischen Ort.

"Da gab es Tränen"

Karl-Ernst Reinknecht, Technik-Experte Bildrechte: Der Osten - Entdecke wo du lebst / MDR FERNSEHEN Dass es den noch gibt, ist keine Selbstverständlichkeit, wie Karl-Ernst Reinknecht klar macht. Er ist der Experte für die Giganten aus Stahl und begutachtet als TÜV-Prüfer Tagebau-Großgeräte von der DDR bis in die heutige Zeit. Nach der Wende, bedauert er, habe man innerhalb weniger Jahre eine Sprengladung nach der anderen angesetzt: Aus rund 500 Geräten wurde "Schrott, Schrott, Schrott". Als die Förderbrücke Espenhain dran war und das Publikum dazu klatschte, drehte er sich um, fuhr nach Hause und weinte: "Ja, da gab es Tränen, weil da keiner zu wissen schien, was sich für eine technische Leistung dahinter verbarg."

Was aus einer Idee entstehen kann

Kumpels von einst am Modell des 617er-Baggers Bildrechte: Der Osten - Entdecke wo du lebst / MDR FERNSEHEN Nach 70 Millionen Tonnen war Golpa-Nord 1991 wie geplant "ausgekohlt". Der plötzliche komplette Ausstieg aus der Kohle-Industrie jedoch stürzte viele Menschen in der Region in eine schwere Krise. Von 60.000 Arbeitsplätzen blieben nur 3.000. In Golpa-Nord gründeten ehemalige Kumpels, die sich nun selbst abwickelten, wie zum Trotz, einen Förderverein, um beispielsweise das Modell des 617er Baggers, einst größter Eimerkettenbagger der Welt, in Schuss zu halten.

Erste Entwürfe für die Stadt aus Eisen Bildrechte: Stiftung Bauhaus Dessau / Mitteldeutscher Rundfunk Zur selben Zeit überlegte eine Gruppe Landschaftsplaner am wieder gründeten Bauhaus Dessau, ob aus ehemaligen Gruben wie in Golpa nicht etwas ganz Neues enstehen könnte. Städteplaner Harald Kegler und Martin Brück, damals Student, schafften es, Klaus Schucht, bei der Treuhand zuständig für Bergbau und selbst vom Fach, bei einem wilden Outdoor-Trip für ihre Idee vom "Industriellen Gartenreich" zu begeistern. So wurde aus Verschrottungsgeld Mittel zur Sanierung, und aus Golpa-Nord ein Expo-2000-Projekt. Nach der Flutung des Tagebaus rund um die Halbinsel wurde die "Stadt aus Eisen" mit einem spektakulären Konzert von Mikis Theodorakis eröffnet. "Das war wunderbar, für alle Beteiligten, ein Erfolgserlebnis, dass aus einer völlig aberwitzigen Idee heraus tatsächlich so etwas entstehen kann!", erinnert sich Kegler.

