So eine Ausbürgerung, gerade eines Liedermachers, der unser Idol ist, der das singt, was wir denken und fühlen, das ist etwas, was nicht unwidersprochen hingenommen werden kann. Und so haben die verschiedensten Leute bei Zeiss, bei mir an der Uni und in anderen Betrieben gesagt: So geht es nicht weiter. Das Ergebnis war, dass fast alle, die da aktiv waren, Folgen zu tragen hatten.

Roland Jahn