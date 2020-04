Spurensuche in Gardelegen

In Gardelegen werden KZ-Häftlinge erst in der Reithalle und den Ställen der Remonte-Kaserne interniert. Die dortigen Verantwortlichen sind überfordert und wenden sich an die NSDAP-Kreisleitung, damit übernimmt Gerhard Thiele das Kommando.

Gerhard Thiele übernimmt das Kommando

Verantwortlich für das Massaker: NSDAP-Kreisleiter Gerhard Thiele Bildrechte: Archiv Helmut Friedrich, Gardelegen Was dann passierte, hat Torsten Haarseim Jahre lang recherchiert. Der ehemalige Militärchemiker und NVA-Offizier, der 2005 von Stendal nach Gardelegen zog und heute als Umwelt- und Arbeitsschutzbeauftragter tätig ist, studierte in seiner Freizeit bergeweise Dokumente, befragte Zeitzeugen. So hat er rekonstruiert, wie es zu dem Massaker von Gardelegen kam und auch, dass der damals 35-jährige Thiele hauptverantwortlich dafür war.



Eigentlich Sportlehrer, gutaussehend, kultiviert, mit einem "Schlag" bei Frauen, arbeitete sich Thiele zum Funktionär der Hitler-Jugend empor. Mit großem Ehrgeiz bringt er es bei der SS zum Obersturmbannführer. 1944 wird er kommissarischer NSDAP-Kreisleiter in Gardelegen. Haarseims Recherchen legen nahe, dass Thiele im April 1945 keine Sekunde überlegt, was mit den KZ-Häftlingen passieren soll. Da sie nicht mitten in der Stadt auf dem Gelände der Kaserne exekutiert werden können, lässt er eine Scheune beim Gut Isenschnibbe erkunden.

Hunderte Menschen verbrennen bei lebendigem Leib

Die Isenschnibber Feldscheune kurz nach dem Massaker Bildrechte: United States Holocaust Memorial Museum Am 13. April 1945 gegen 16 Uhr setzt sich die erste Kolonne in Richtung Isenschnibber Scheune in Bewegung, Thiele hat bereits Fässer mit Benzin, Waffen und Munition dorthin bringen lassen. Den Zug der KZ-Häftlinge begleiten 30 SS-Männer, 50 Soldaten der Wehrmacht, sechs Angehörige des Reichsarbeitsdienstes, mehrere Volkssturmleute sowie 25 Kapos. Gegen 18 Uhr treffen die letzten Häftlinge in der Scheune ein. Man hat sie vorher verpflegt und ihnen gesagt, dass sie den Alliierten übergeben würden.



Doch als alle in der Scheune sind, verriegeln die Wachen die Tore. Dicht gedrängt stehen die Menschen auf einem hoch mit Stroh bedeckten Boden, den Thiele zuvor mit Benzin hat tränken lassen. Dann wird die Scheune angesteckt, wer es herausschafft, erschossen oder erschlagen.



Kurz nach Mitternacht lässt Thiele noch mehr Benzin und weitere Helfer holen. Sie heben einen 55 Meter langen Graben aus, um die Leichen zu verscharren.

Gardelegener bergen die Toten Bildrechte: Herbert Ehle / United States Holocaust Memorial Museum 24 Stunden nach Beginn des Massakers kapituliert Gardelegen kampflos. Am 15. April 1945 entdeckt eine Streife der 102. US-Infanterie die Isenschnibber Feldscheune – und schließlich 1.016 Tote – der Jüngste unter ihnen erst 16 Jahre alt.



Kriegsberichterstatter das Grauen dokumentieren. Am 7. Mai 1945 veröffentlicht das "Life"-Magazine einen Bericht und Fotos der Verbrannten, sie lösen weltweit Entsetzen aus.

Sie haben die Achtung der zivilisierten Welt verloren! US-Oberst George Lynch 25. April 1945

Weiße Holzkreuze für die Gräber schultern diese Gardelegener auf Anweisung der Amerikaner Bildrechte: United States Holocaust Memorial Museum In Gardelegen bekommt in diesen Tagen jeder Mann über 16 Jahre eine Postkarte mit der schriftlichen Anweisung, sich einzufinden, um die Opfer ehrenvoll zu bestatten. Mit bloßen Händen müssen die Leichen geborgen werden. Jedes Grab wird schließlich mit einem weißen Holzkreuz versehen.



Nach langem Ringen um die Finanzierung sollte am 6. April 2020, knapp 75 Jahre nach dem Massaker, in der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen endlich das neue Dokumentationszentrum eröffnet werden. Corona-bedingt musste der Termin verschoben werden. Fest steht: Thematisiert wird in der Ausstellung auch, dass sich Gerhard Thiele, der Hauptverantwortliche für dieses bestialische Verbrechen, nie vor einem Gericht verantworten musste.

Schuld ohne Sühne

Noch 1962, als Gerhard Thiele bei den Kauffmanns in Berlin-Buch zu Besuch ist, gilt sein Aufenthaltsort offiziell als unbekannt. Erst nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 ergeht ein Haftbefehl wegen Mordes. Das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt führt die Ermittlungen. 1997 kann Gerhard Thiele endlich aufgespürt werden. Doch es ist zu spät: Thiele, der jahrzehntelang unter falschem Namen in Düsseldorf gelebt hat, ist dort bereits 1994 gestorben, als unbescholtener Bürger.