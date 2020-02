Im "Nähcafé" in Magdeburg treffen sich die Frauen wöchentlich. Bildrechte: MDR/Ines Klein

Allen Kleidern ist gemein, dass sie aus einer Polyesterfaser sind. Deren Produktion war ein Staatsauftrag, wenn man so will. Spätestens, seit 1958 auf der Zentralen Chemiekonferenz in Leuna die Losung ausgegeben wurde: "Chemie bringt Brot, Wohlstand und Schönheit". Die DDR investierte Millionen. In zahlreichen Textilbetrieben wurde der Wunderstoff aus der Chemiefabrik – gepriesen als "äußerst belastbar, reiß- und scheuerfest, elastisch, formbeständig, pflegeleicht" – vernäht.