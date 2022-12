Der Osten - Entdecke wo du lebst | 26.12.2022 | 15:15 Uhr Weltmeisterstadt Oberhof - Endspurt zum Neustart

Oberhof hat in seiner wechselvollen Geschichte viele Glanzzeiten erlebt. Die Rodel- und Biathlon-WM im Januar soll der Kleinstadt wieder sportlichen, touristischen und wirtschaftlichen Aufwind verschaffen. Ein Film von Jana Eschrich. Und schon am 22. Dezember ab 18 Uhr in der ARD-Mediathek.