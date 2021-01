Studenten bei ihrer Arbeit in freier Natur Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Und auch immer mehr Menschen kehren auf die Insel zurück. Naturschutzgebiet und Denkmallandschaft an einem Ort: Das zieht junge Menschen aus der ganzen Welt hierher. Jedes Jahr, während eines mehrwöchigen Sommercamps, leben und arbeiten Studenten freiwillig und unentgeltlich in dieser zwiegespaltenen Landschaft.



So arbeiten sie beispielsweise im einstigen Konzentrationslager Trassenheide südlich von Peenemünde. Die internationale Jugendgruppe legt dort Fundamente frei, macht alte Mauern und Trümmer sichtbar, die so zur Erinnerungslandschaft werden.