Die Pulsnitzer Pfefferküchler und ihr Geheimrezept

Backtradition seit über 200 Jahren

Gabriele und Peter Kotzsch führen in der achten Generation die älteste noch existierende Pfefferkuchen-Bäckerei in Pulsnitz. Gegründet wurde sie im Jahre 1813. In der Vorweihnachtszeit steht Peter Kotzsch zusammen mit Sohn Martin sieben Tage in der Woche bis zum Abend in der Backstube.

Pfefferküchlermeister bei der Arbeit: Vater und Sohn Kotzsch in der Backstube Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Seine Frau Gabi kümmert sich derweil um den Verkauf der berühmten Pfefferkuchen im eigenen kleinen Laden. Mittlerweile gibt es bei ihnen auch einen Online-Shop. Doch in diesem Jahr ist die Nachfrage an ihren Schokoladenspitzen, Pfefferkuchenherzen und -männern so groß, dass sie keine Pakete verschicken können. Zu wenig Pfefferkuchen für zu viele Kunden, das kannte Gabriele Kotzsch eigentlich nur aus DDR-Zeiten:

Meine Schwiegermutter hat in der Vorweihnachtszeit zwei Mal in der Woche, einen halben Tag offen gehabt. Sie hat immer gesagt, sie hat Herz- und Magenschmerzen gehabt, weil sie die Schlangen gesehen hat und wusste, dass die Ware niemals für die Leute, die vor der Tür stehen reichen würde. Gabriele Kotzsch

In der kleinen familiären Manufaktur hilft und zählt jede Hand. Nachwuchssorgen haben die Kotzschs zum Glück nicht. Sohn Martin ist mit 22 Jahren der jüngste Pfefferküchlermeister Deutschlands und steht neben dem Vater in der Backstube: "Ich wusste schon mit fünf Jahren, dass ich die Pfefferküchlerei übernehmen möchte."

Begehrtes Tauschobjekt

Pfefferkuchen aus Pulsnitz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zu DDR-Zeiten waren Pulsnitzer Pfefferkuchen, wenn man sie bekam, buchstäblich in aller Munde und konkurrenzlos. Und sie haben bei so manchem Geschäft geholfen. Peter Kotzsch vergleicht die Pfefferkuchen hinsichtlich ihres Tauschwerts mit Plauener Spitze oder der angesehenen Töpferware der Region: "Es sind Leute gekommen, die gesagt haben, ich brauche Pfefferkuchen, sonst kriege ich keine Badewanne!"

Sechzehn eigenständige Pfefferküchlereien gab es noch in der DDR. Erfolgreich hatten sie sich gegen Enteignung und die Errichtung einer Produktionsgenossenschaft gewehrt. Diese Betriebe traf es besonders hart, wenn es mal wieder an Schokolade oder anderem mangelte. Peter Kotzsch erinnert sich: "Dann standen wir natürlich an letzter Stelle und haben uns mit Fettglasur statt Zartbitterschokolade beholfen."

Massenfertigung nach traditionellem Rezept

Einzig die Lebkuchenfabrik Eri – Erich Richter wurde in den 1950er-Jahren zuerst halb verstaatlicht und später vollständig in den VEB Dauerbackwaren Dresden integriert. Nach 1990 gelang auch ihr der Sprung in die Marktwirtschaft. Dieter Frenzel, ehemaliger technischer Direktor, hatte den Betrieb mit seiner Familie von der Treuhand gekauft. Heute führt seine Tochter Ines die Geschäfte. Sie versuchte alles, um die Pulsnitzer Lebkuchen nicht nur Deutschland bekannt zu machen.