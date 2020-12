Making of: Sachsens Glanz und Preußens Gloria

Dieses Bild bot sich beim Blick in den Stallhof im zerstörten Residenzschloss in Dresden, 1945. Rund 40 Jahre später war das Ensemble immer noch stark beschädigt. "Spannend", findet Syndram, dass die Filme entstehen in einer Zeit, in der auch der Entschluss gefällt wird, das Dresdner Residenzschloss wiederaufzubauen. Bildrechte: imago/Ulrich Hässler