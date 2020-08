Auch die Jagd wird in Tharandt gelehrt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Professor Michael Müller wiederum ist Experte für jede Sorte von Baumfeinden: das Wild, das Feuer und vor allem Schädlinge wie den Borkenkäfer. Auch im Tharandter Forst mit seinem wertvollen Arboretum, dem ältesten Forstbotanischen Garten der Welt, tobt der Kampf. Eigentlich könnte der Ameisenbuntkäfer als Fressfeind helfen, wie Müller erklärt. Doch vor der schieren Schädlingschwemme kapituliere der natürliche Prädator.



Die Borkenkäfer scheinen überall zu sein, gleichwohl ist es Müller zufolge höchst aufwändig, die befallenen Bäume zu finden: "Sie sitzen unter der Borke von Fichten, die auf den ersten Blick gesund wirken, aber bereits zum Absterben verdammt sind." Müller und sein Team entwickeln derzeit ein Gerät, das befallene Bäume aufspürt, indem es auf die Lockstoffe der Borkenkäfer reagiert: "In den Forstwissenschaften steckt auch viel Chemie, zum Schrecken mancher Studenten", sagt Müller lachend. Ebenso unpopulär, aber notwendig sei die Jagd, vor allem um den so genannten Wildverbiss an jungen Trieben und Bäumen einzudämmen. Und er betont, nie habe es in den Wäldern so viel Hoch- und Niederwild gegeben wie heute, da natürliche Feinde weitgehend fehlen. Wie Tiere zu erlegen sind, auch das lernen Studierende im Tharandter Wald, der grüner Hörsaal und Forstpraxis-Testgebiet in einem ist.

Wie den Wald nutzen und schützen? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wie aber sollte der Wald der Zukunft, der auch dem Klimwandel trotzen kann, aussehen? Welche Baumart wird überleben, welche nicht – und warum? Um Antworten zu finden, lädt Professor Sven Wagner zur praktischen Übung in Waldbau, sein Spezialgebiet. Dabei erfahren seine Studierenden als erstes, dass es keine einfache Lösung gibt. Denn Wagner hat sie eingeteilt in drei Gruppen mit widerstreitenden Interessen: Die erste soll den Holzertrag steigern – und also Geld mit dem Wald verdienen. Die zweite Gruppe muss sich hingegen vor allem für Naturschutz und Artenvielfalt stark machen. Die dritte soll einen schönen Wald bauen, für Touristen ...



Die unterschiedlichen Perspektiven führen zu Konflikten; während die Ökonomen etwa die amerikanische Roteiche favorisieren, sind die Ökologen strikt dagegen, weil sie zwar gutes Holz bringe, aber schlecht für viele einheimischen Arten sei. Andererseits erwiesen sich gerade nicht-einheimische Arten oft als besonders stressresistent ... Alles, was nach Kolumbus Aufbruch in die Neue Welt 1492 nach Europa kam, wird dazu gezählt.

Ehrwürdige Hallen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wenn Waldkrise ist, haben die Forstwissenschaften Konjunktur. Sie sind sogar daraus entstanden. In Tharandt Anfang des 19. Jahrhunderts, als Mitteldeutschland seine Wälder zu verlieren droht, ganz besonders Sachsen. Der Berghauptmann Hans Carl von Carlowitz (1645–1714) warnt als erster, die Wälder weiter derart für den Bergbau, den Betrieb von Eisen- und vor allem Glashütten zu plündern. Wer nur den schnellen Profit suche, anstatt das Holz "nachhaltend" zu nutzen, gefährde den Bestand des Landes, warnt er in seiner "Sylvicultura oeconomica – Anweisung zur Wilden Baum-Zucht", die 1713, ein Jahr vor seinem Tod erscheint.



So dringt er auf ein Prinzip, das heute in aller Munde ist: die Nachhaltigkeit – also nicht mehr zu verbrauchen als nachwächst. Doch von Carlowitz wird – noch – nicht gehört ... 1811 holt der sächsische König aus lauter Verzweiflung den Thüringer Forstexperten Heinrich Cotta nach Sachsen. Cotta beruft sich auf Carlowitz' Idee. Er wählt Tharandt 1816 als Sitz der Lehranstalt, die 1816 als Königlich-Sächsische Forstakademie firmiert. Er lässt den Forstbotanischen Garten anlegen und proklamiert: "Ihr müsst den Wald bauen, sonst verliert ihr alles." Zunächst will er genau kalkulieren, was man einem Forst entnehmen kann. Der Tharandter Wald wird Vermessungs- und Testgebiet. Angebaut werden dann vor allem schnell und schön gerade wachsende Kiefern und Fichten. Effizient, aber auf lange Sicht nicht widerstandsfähig; das ahnt Cotta bereits. 200 Jahre später vertiefen die Monokulturen die aktuelle Waldkrise.

Im Forstbotanischen Garten Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mit neuem Gründergeist begegnet ihr Andreas Roloff, der in den 1990er-Jahren nach Tharandt kommt. Damit sich seine Studierenden die vielen Baumarten besser einprägen können, beginnt er, ausgewählte als "Baum des Jahres" zu besingen! Als erstes verjazzt er 1997 einen Erzgebirgsklassiker, die Eberesche, genannt auch Vogelbeerbaum .... Außerdem geht er daran, den Forstbotanischen Garten im Sinne der Artenvielfalt zu erweitern. Bereits in den 1950er-Jahren wurden dort erste Bäume, die in den USA oder Kanada heimisch sind, angepflanzt. Roloff kümmert sich um Spenden und Sponsoren, damit seine Leute in ganz Nordamerika Samen sammeln können, daraus ziehen sie Setzlinge. Inzwischen stehen große Mammutbäume, Douglasien oder Colorado-Tannen vor den nachgebildeten Rocky Moutains. Roloff kann selber kaum glauben, was in den letzten 20 Jahren so alles in Tharandt gewachsen ist. Langsam, ganz langsam.