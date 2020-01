1844 gründen die drei Brüder Sachsenberg eine Maschinenfabrik in Roßlau an der Elbe. Werden dort noch Dampfmaschinen, Ziegelpressen und Destillationsgeräte hergestellt, so erweitern die Sachsenbergs 1866 ihr Unternehmen durch eine Schiffswerft. Von da an revolutionieren sie zunächst die Dampfschifffahrt und später den Stahlschiffbau. Sie erobern mit ihren Dampf- und Kettenschleppern, Raddampfern, Tank- und Seeschiffen erst Elbe, Saale, Rhein und Main, den Bodensee und später die Nord- und Ostsee und sogar die Weltmeere. Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Roßlauer Werft die größte Binnenwerft Europas.