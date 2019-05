Rund 64,8 Millionen Wahlberechtigte waren in Deutschland aufgerufen, ihre Stimme abzugeben - unter ihnen waren knapp vier Millionen Bürger anderer EU-Staaten. Das Interesse an der Europawahl war offenbar deutlich höher als 2014. Nach Angaben der Landeswahlleiter lag die Beteiligung in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rund zehn Prozentpunkte über der bei der Wahl vor fünf Jahren. Insgesamt 41 Parteien und politische Vereinigungen warben um ihre Stimmen. Deutschland entsendet 96 Abgeordnete in das 751 Mitglieder umfassende Europaparlament.

Die Europawahl hatte am Donnerstag mit Abstimmungen in Großbritannien und den Niederlanden begonnen. Am Freitag und Sonnabend folgten weitere fünf Staaten. In den meisten EU-Ländern wurde am Sonntag gewählt. Die Abstimmung läuft in Polen und Schweden noch bis 21 Uhr, in Italien bis 23 Uhr.



Ab 20.15 Uhr soll auf Basis nationaler Hochrechnungen eine erste Prognose zur Sitzverteilung im neuen Europaparlament veröffentlicht werden. Ab 23 Uhr werden erste vorläufige Endergebnisse aus den Mitgliedstaaten erwartet.