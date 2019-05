Die Europawahl hatte am Donnerstag mit Abstimmungen in Großbritannien und den Niederlanden begonnen. Am Freitag und Sonnabend folgten weitere fünf Staaten. In den meisten EU-Ländern wurde am Sonntag gewählt. Die Abstimmung läuft in Polen und Schweden noch bis 21 Uhr, in Italien bis 23 Uhr.



Ab 20.15 Uhr soll auf Basis nationaler Hochrechnungen eine erste Prognose zur Sitzverteilung im neuen Europaparlament veröffentlicht werden. Ab 23 Uhr werden erste vorläufige Endergebnisse aus den Mitgliedstaaten erwartet.