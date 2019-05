In Deutschland hatte sich zuletzt der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft gegen eine Kerosinsteuer ausgesprochen. Nationale Alleingänge seien kontraproduktiv, hieß es. Hierzulande ist Kerosin bis heute steuerfrei.

EU-Bürger fordern hingegen die Aufhebung der Steuerbefreiung. Eine entsprechende Europäische Bürgerinitiative wird am Freitag offiziell registriert, wie die Europäische Kommission bereits Ende April mitteilte. In deren Antrag heißt es: "Der Luftverkehrssektor genießt Steuervorteile, obwohl er eine der am schnellsten wachsenden Quellen von Treibhausgasemissionen ist."