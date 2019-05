Wie Mitteldeutschland von EU-Geldern profitiert

91,5 Milliarden Euro investierte die EU wieder zurück nach Deutschland, 1.105 Euro durchschnittlich pro Kopf. Mitteldeutschland als wirtschaftlich schwächere Region profitierte stärker davon als andere Regionen. Rechnet man die Gesamtförderungen auf einen Pro-Kopf-Wert um, investierte die EU über den gesamten Förderzeitraum 1.813 Euro in jeden Sachsen, 2.611 Euro in jeden Sachsen-Anhalter und 2.233 Euro in jeden Thüringer.

Damit investierte die EU in den sieben Jahren mehr in die jeweiligen Bundesländer, als diese einzahlten. Auf einen Pro-Kopf-Wert umgerechnet erhielt jeder Sachse 70 Euro mehr aus dem EU-Topf, als er einzahlte. In Thüringen betrug das Plus 490 Euro, in Sachsen-Anhalt sogar 868 Euro. Das ist zwar ein statistischer Wert, der nicht direkt im Portemonnaie spürbar ist. Aber am Ende profitiert von Infrastrukturprojekten und Wirtschaftsförderung das ganze Land.