Die Europawahl 2019 gilt als Richtungswahl für den Kurs der EU. In Deutschland und anderen Staaten erzielten in den letzten Jahren populistische, rechtsextreme und nationalistische Parteien Stimmengewinne. Doch Rechtsaußen, EU-Skeptiker und Populisten sind kein einheitlicher Block, sie verfolgen unterschiedliche Ziele und bilden im EU-Parlament zwei Fraktionen - ENF (Europa der Nationen und Freiheit) und EFD (Europa der Freiheit und direkten Demokratie).

Stärkste Vertreter in der ENF sind die Lega in Italien und in Frankreich Marine Le Pens Rassemblement National (früher Front National). Die österreichische FPÖ lag in Umfragen vor dem Video-Skandal bei 24 Prozent.

Zur EU-kritischen und populistischen Fraktion EFD gehören vor allem die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, die britische Brexit-Partei/Ukip sowie die AfD in Deutschland. Die AfD kann laut letzten Umfragen auf ein zweistelliges Ergebnis hoffen, nach sieben Prozent 2014. Dazu kommen in beiden Fraktionen noch Vertreter kleinerer Rechtsaußenparteien in mehreren Ländern.

Die Fraktionen im aktuellen Europaparlament. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Künftig wollen Rechtsaußen und Populisten eine größere Fraktion bilden. AfD-Chef Jörg Meuthen zufolge soll sie "Europäische Allianz der Menschen und Nationen" (EAPN) heißen. Man wolle die EU "reformieren, aber nicht zerstören". Gemeinsame Nenner sind die Abwehr von Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen und eine Beschneidung der Befugnisse Brüssels. Im Kern sollen die Nationalstaaten ihre Politik wieder weitgehend selbst bestimmen. Auch Ungarns Regierungspartei Fidesz wird sich wohl dem rechten Lager anschließen.

Der stärksten Kraft im EU-Parlament, der konservativen EVP-Fraktion (mit CDU und CSU), drohen Umfragen zufolge deutliche Stimmenverluste. Ihr Einfluss und die Macht des von der stärksten Fraktion bestimmten EU-Kommissionspräsidenten könnte schwinden. Der sozialdemokratischen S&D-Fraktion droht sogar ein noch stärkerer Einbruch.

Zulegen könnten neben den Grünen auch die Liberalen. Das Bündnis Liberaler Parteien in Europa (ALDE) will sich nach der Europawahl auflösen und eine neue Fraktion zusammen mit der En-Marche-Bewegung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bilden. Das kündigte der belgische ALDE-Fraktionschef Guy Verhofstadt an. Damit könnten die Liberalen - derzeit vierte Kraft in Straßburg - deutlich an Einfluss gewinnen.

Die bestimmenden Themen für die Menschen vor der Europawahl waren Flüchtlinge und Migration, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sowie Klima- und Umweltschutz.

Dabei reichen die Rezepte der Parteien von einer Vertiefung des EU-Föderalismus mit einem gemeinsamen Haushalt für die Eurozone sowie einer EU-Armee (beides Macron) über eine CO2-Steuer und einen EU-Mindestlohn (Linke, Grüne, SPD), die Idee eines EU-Sozialfonds (Linke) bis hin zur Beschränkung der EU-Befugnisse auf ein Minimum (Nationalisten, Populisten).