Patzelt sagt dazu: "Wenn man freilich die Sache so hält, dass jeder Landesverband der Union seinen eigenen Spitzenkandidaten aufstellt, dann ist der Spitzenkandidat der allein in Bayern tätigen Schwesterpartei, der CSU-Spitzenkandidat, gleichsam ein Spitzenkandidat unter anderen und das ist die pragmatische Lösung eines lediglich für die Union bestehenden Problems."

So kann man es natürlich auch sehen. Die CDU-Spitzenkandidaten von den Landeslisten und auf den Stimmzetteln in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen heißen übrigens Peter Jahr, Sven Schulze und Marion Walsmann.

Bleibt die Frage, ob es Vorteile mit sich bringt, wenn die Union mit vielleicht etwas weniger bekannten Namen auf Landeslisten antritt. Patzelt schätzt das so ein: "Je nach Umständen kann es sein, dass die Strahlkraft des gemeinsamen Kandidaten eine Gesamt-Partei nach oben zieht. So wie es mit dem Kandidaten Schulz bei der SPD in der letzten Europawahl gewesen ist."

Das gelte aber nicht immer: "Unter anderen Umständen kann die Regel vorteilhafter sein, getrennt marschieren und vereint schlagen," so Patzelt. Die Politik sei so vielgestaltig, dass das, was in einem Fall gelte, in einem anderen Fall sogar falsch sein könne. Es gibt eben immer Unterschiede. Auch auf den Stimmzetteln zur Europawahl.