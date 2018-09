Ist es aber wirklich gerecht, Sachsen als schwarzes Schaf in der Herde der 16 Bundesländer hinzustellen? Doch es geht weit mehr als um nur das Image. Kaum jemand wünscht sich Zustände wie in Chemnitz in den letzten Tagen. Wie findet die Gesellschaft wieder heraus aus der Radikalisierungsspirale? Welche Verantwortung hat die sogenannte "schweigende Mehrheit"? Welche Verantwortung hat unsere Politik? Und wie sind mediale Berichterstattungen zu bewerten, in denen "die Sachsen" pauschal abstempelt werden?