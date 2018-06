Gleichzeitig verweist er auf Millioneninvestitionen in Neubauten in den vergangenen Jahren und weitere Unterstützung seines Verbandes für städtebauliche Projekte auch in der Zukunft. Wie ist die Situation am Wohnungsmarkt in Mitteldeutschland? Wieviel Einkommen geht für Mietkosten drauf? Wer trägt die Verantwortung für bezahlbaren Wohnraum? In welcher Weise sollten Politiker handeln? Die Gäste im Publikum werden sich aktiv an der Diskussion beteiligen.