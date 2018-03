Die Zahl der praktizierenden Ärzte in Deutschland ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für ein Medizin-Studium. Trotzdem müssen viele Patienten lange warten, ehe sie beim Facharzt einen Termin bekommen. Auf dem Lande schließen immer mehr Praxen, weil Hausärzte in Rente gehen, aber keinen Nachfolger finden. Wie kann das sein?

Prämien fürs Kommen und Bleiben

Dass es einen Ärztemangel gibt, haben Politik und die Kassenärztliche Vereinigung schon vor Jahren erkannt und versucht gegenzusteuern: Wer sich verpflichtet, Landarzt zu werden, wird bei der Vergabe der begehrten Studienplätze bevorzugt. Es gibt staatliche Stipendien. Jungen Ärzten werden Mindestumsätze garantiert , wenn sie sich in einer Praxis niederlassen. Und mancherorts werden Augen- und Hautärzte speziell gefördert.

Mit einer Plakataktion machen die deutschen Hausärzte auf die Nachwuchsprobleme ihrer Zunft aufmerksam. Bildrechte: dpa In Sachsen gibt es für Ärzte, die sich in besonders unterversorgten Gegenden wie in der Lausitz, im Erzgebirge oder im Vogtland niederlassen oder dort eine Praxis übernehmen, eine erhöhte Zulage. Statt der bisher 60.000 Euro Zuschuss für die Praxiseröffnung werden seit dem vergangenem Jahr 100.000 Euro bezahlt. Es gibt auch Kooperationen mit einer Medizinfakultät in Ungarn. Studenten bekommen ihr Studium bezahlt, wenn sie sich verpflichten später in Sachsen außerhalb der großen Städte zu arbeiten.