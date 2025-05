"Fakt ist!" aus Dresden | 21.05.2025 Live-Chat: Einbinden, ausschließen, verbieten - Wie umgehen mit der AfD?

21. Mai 2025, 20:15 Uhr

Der Verfassungsschutz hat den AfD-Bundesverband als rechtsextremistisch eingestuft. Die Partei will nun alle juristischen Hebel in Bewegung setzen, um diese Einstufung loszuwerden. Über die Rechtmäßigkeit müssen also Gerichte entscheiden. Trotzdem sorgt das Gutachten für Gesprächsstoff über ein mögliches Parteiverbot. Doch was würde ein Verbot für unsere Demokratie bedeuten? Und welche Alternativen haben wir?