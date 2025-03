"Fakt ist!" aus Dresden | 26.03.2025 Live-Chat: Milliarden fürs Militär. Und nun?

26. März 2025, 17:29 Uhr

"Whatever it takes!" Mit diesem Satz hat Friedrich Merz den Weg freigemacht für faktisch ungedeckelte Verteidigungsausgaben. Kritiker fürchten ein Fass ohne Boden und ein erneutes Wettrüsten in Europa. Außerdem stellt sich die Frage: Kann Geld allein die Verteidigungsprobleme lösen?