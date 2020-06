MDR FERNSEHEN | "FAKT IST!" aus Dresden am 22.06.2020 | 22:10 Uhr | ab 20:15 Uhr im Livestream bei MDR+ Deutschland einig Flickenteppich? - Wie der Föderalismus uns verwirrt

Hauptinhalt

Treffen mit mehr als zehn Personen? In Sachsen-Anhalt und Sachsen verboten, in Thüringen erlaubt. Und: Sitzenbleiben im Corona-Jahr? In Sachsen geht das, in Thüringen hat man Glück. Diese verschiedenen Regeln sorgen nicht nur für viel Verwirrung, sondern auch Unmut. Denn wer was darf oder eben noch nicht, darüber entscheidet der Wohnort.