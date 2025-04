Bildrechte: imago images/ULMER Pressebildage

MDR FERNSEHEN | "FAKT IST!" aus Dresden am 09.04.2025 | 20:15 Uhr Frieden schaffen – wie geht das?

07. April 2025, 14:05 Uhr

Wie ist es möglich, einen anhaltenden Frieden in Europa zu sichern? An dieser Fage scheiden sich die Geister. Deutlich höhere Rüstungsausgabe und eine Position der militärischen Stärke fordern die einen, viele wollen aber - deutlicher als bisher - auf diplomatisches Geschick setzen. Welcher Weg führt am ehesten zum Ziel - und das nachhaltig? Das fragen wir bei "Fakt Ist! aus Dresden".