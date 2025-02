Bildrechte: picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka

MDR FERNSEHEN | "FAKT IST!" aus Dresden am 05.02.2025 | 20:15 Uhr Wirtschaft im Sinkflug - Wie kommen wir wieder auf Kurs?

04. Februar 2025, 16:54 Uhr

Zwei Jahre in Folge gab es in der deutschen Wirtschaft einen Schrumpfkurs - und auch in diesem Jahr soll es nicht viel rosiger werden. Damit rechnet zumindest Wirtschaftsminister Robert Habeck. Sein Ministerium malt im Jahresbericht ein düsteres Bild von der aktuellen Wirtschaftslage: "niedrige Kapazitätsauslastung", "schwache Auftragslage" und eine "erhöhte Unsicherheit" heißt es dort. Auch die Wirtschaftsverbände schlagen Alarm. Wie ist die Wirtschaft nun zu retten?