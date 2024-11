Fakt ist! Aus Erfurt am 11.11.2024 Arbeitslosigkeit - Die neue alte Angst

21. Oktober 2024, 16:20 Uhr

Laut Prognose sollen 2025 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Arbeitslosenzahlen wieder steigen. Woran liegt das und wie passt das zusammen mit dem allseits beklagten Fachkräftemangel? Was muss passieren, damit Arbeitslose schnell wieder einen neuen Job finden? Diese und andere Fragen diskutieren wir bei Fakt ist! Aus Erfurt am Montagabend.