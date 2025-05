Bildrechte: IMAGO / Jochen Tack

Fakt ist! Aus Erfurt am 14.05.2025 Cyberangriff oder Naturkatastrophe - Vorbereitung auf den Ernstfall

13. Mai 2025, 12:05 Uhr

Ob Hackerangriff oder Naturkatastrophe, was passiert wenn die Strom- und Trinkwasser-Versorgung in Deutschland länger ausfällt? Wie gut sind wir auf diesen Ernstfall vorbereitet? Wir fragen nach, bei Behörden, Bürgern und Kommunen. Fakt ist! aus Erfurt am Mittwoch, den 14. Mai, ab 20:15 Uhr im Livestream und im MDR FERNSEHEN.