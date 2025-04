Fakt ist! Aus Erfurt am 23.04.2025 Erfolge, Enttäuschungen, Erwartungen - Die Startbilanz der Brombeere

Hauptinhalt

31. März 2025, 13:49 Uhr

In den ersten 100 Tagen wollte die Brombeer-Koalition in Thüringen unter anderem die Wirtschaft ankurbeln, Migration ordnen, Krankenhäuser retten und Unterrichtsausfall senken. Wir ziehen eine erste Bilanz und fragen nach, bei Ministerpräsident Mario Voigt am Mittwoch, den 23. April, ab 20:15 Uhr im Livestream und im MDR FERNSEHEN.