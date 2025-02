Interaktiv zur Bundestagswahl Fakt ist! Erst mal zur Wahl: Was bewegt Erstwähler in Mitteldeutschland?

29. Januar 2025, 16:49 Uhr

Am 23. Februar dürfen 2,3 Millionen junge Menschen zum ersten Mal den Bundestag wählen. Was wissen Erstwähler über die Wahlprogamme der Parteien? Woran machen sie ihre Wahlentscheidungen fest? Welche Probleme beschäftigen sie? Wir laden 50 Erstwähler aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ein und wollen interaktiv erfahren, was sie umtreibt, antreibt und aufregt.