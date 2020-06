"Wer über Gewalt durch Polizisten nicht reden will, sollte über Gewalt an Polizisten schweigen." Dieser Ansicht ist die Abgeordnete der Linken im sächsischen Landtag, Kerstin Köditz. Sie fordert erst einmal "ehrliche Statistiken", um über Gewalttaten gegen Polizisten zu diskutieren. Wenn nach Großeinsätzen hohe Zahlen an verletzten Polizisten bekannt gegeben würden, zählten oft selbstverschuldete Verletzungen und sogar Arbeitsunfälle dazu, so die Linken-Politikerin.