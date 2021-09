Zu Gast ist je eine Politikerin oder ein Politiker der sechs im Bundestag vertretenen Parteien. Das ergibt auf die drei Bundesländer im MDR-Sendegebiet aufgeteilt je zwei Gäste. Alle Politikerinnen und Politiker führen in ihrem Bundesland die Landesliste ihrer jeweiligen Partei an.

Die MDR-Wahlarena wird am 13. September 2021 live im MDR-Landesfunkhaus in Erfurt produziert. Das heißt, die Sendung wird komplett und ungekürzt übertragen. Sie beginnt 20.15 Uhr und hat eine Länge von 90 Minuten. Zu sehen ist die Fakt ist! Wahlarena im MDR FERNSEHEN, auf mdr.de und auf Facebook sowie in der ARD-Mediathek.