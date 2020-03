Unsere Nachbarn zeigen, dass es anders geht. In Norwegen etwa ist jede zweite Neuzulassung ein E-Auto. In den Niederlanden beträgt der Anteil von E-Fahrzeugen immerhin 15 Prozent. In Mitteldeutschland hingegen sind E-Autos echte Ladenhüter bisher. In Sachsen betrug ihr Anteil bei den Neuzulassungen gerade mal ein Prozent, noch niedriger ist ihr Anteil am Fahrzeugbestand in Sachsen-Anhalt.