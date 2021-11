Das Schuljahr ist wieder angelaufen, vielerorts gleich mit Unterrichtsausfall. In einer Zeit, in der nach eineinhalb Jahren zwischen pandemiebedingtem Wechselunterricht und Home-Schooling eigentlich viel Lernstoff nachzuholen wäre, sitzen Schüler in Klassen ohne Lehrer oder werden nach Hause geschickt.

Zwischen 500 und 1.000 Lehrerstellen sind aktuell an Sachsen-Anhalts Schulen unbesetzt. Ein Problem, das zu lösen die letzte Landesregierung bislang nicht in der Lage war. Jahrelang setzte das zuständige Ministerium auf Seiteneinsteiger, doch hier hapert es an der Ausbildung und es sind zu wenige Bewerber. Das Land rennt der Entwicklung hinterher. Lehrer fehlen vor allem an den Sekundarschulen und Grundschulen, an denen viele sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche lernen.