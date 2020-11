FAKT IST! | am 23.11.2020 aus Magdeburg | ab 20:30 Uhr im Livestream Russland: Freund oder Feind? Die Ostdeutschen und die Russen

Deutschland und der Westen befinden sich im politischen Konflikt mit Russland. Manche Stimmen sprechen sogar von einem neuen "Kalten Krieg". Kritik am Umgang Deutschlands mit Russland kommt eher aus neuen Bundesländern als aus den alten. Warum das so ist und welche Zukunft unsere Beziehungen zu Russland haben, darüber diskutiert die Runde bei "FAKT IST!" am Montag aus Magdeburg.