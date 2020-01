Trendsetter ist nach wie vor die Kreuzfahrtbranche mit 2,8 Millionen Passagieren im Jahr 2018. Im letzten Jahr wurden durch deutsche und internationale Reedereien große Schiffsneubauten in Dienst gestellt.



Das Wachstum geht also weiter – obwohl diese Reiseform unter Klimagesichtspunkten als besonders problematisch gilt. Und auch das Flugreisegeschäft wächst – zwischen 5 und 10 Prozent pro Jahr. Im Schnitt treten in Deutschland etwa 336.000 Passagiere eine Flugreise an – pro Tag.