Zu den Symptomen zählen unter anderem Erschöpfung, Kurzatmigkeit und kognitive Fehlleistungen. Bildrechte: IMAGO / Steinach

Bürgerreporter Stefan Bernschein trifft eine Long-Covid-Betroffene und hat Gäste im Publikum, die sich u.a. bei MDRfragt zum Thema geäußert haben. Außerdem spricht er mit Landesfunkhausdirektor Tim Herden über die Rolle der Medien in der Pandemie. Was haben Politik und Gesundheitseinrichtungen aus diesen drei Jahren gelernt? Was hätte man anders machen können, was war unumgänglich? Wie kann es gelingen, die gesellschaftlichen Wunden und Narben durch die Pandemie heilen zu lassen? Und wie gehen Politik und Gesellschaft mit den unzweifelhaft gravierenden Folgen der Pandemie heute um?