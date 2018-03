FAKT IST! | 05.03.2018 | 22:05 Uhr Dilemma Organspende: verweigern oder vertrauen?

In Deutschland ist die Zahl der Organspender so niedrig wie nie. Zwar ist die Bereitschaft ein Organ zu spenden grundsätzlich vorhanden, doch Angst vor Missbrauch und mangelndes Vertrauen in die Medizin überwiegen. Ein Thema, über das Anja Heyde in der nächsten Sendung mit ihren Gästen sprechen will.