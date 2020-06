Viele Eltern dürften aufatmen: Dass ihre Kinder wieder in ihr gewohntes Lernumfeld zurückkehren sollen, ist für die meisten eine gute Nachricht. In den Wochen des Unterrichtsausfalls als Folge der Corona-Pandemie haben sie – zumindest teilweise – Bildungsaufgaben von Lehrerinnen und Lehrern übernehmen müssen. Aufgaben kamen auf digitalem Wege; Schüler und Familien mussten sich in Disziplin üben und sie abarbeiten.

Wie gut oder schlecht die Schüler in der Corona-Zeit gelernt haben, hängt maßgeblich vom den Bedingungen zu Hause ab. Bildrechte: imago images/MiS

Experten befürchten eine Verschärfung sozialer Gegensätze, weil nicht alle Familien im gleichen Maße die erforderlichen Bildungsaufgaben übernehmen konnten. Sie kritisieren Missstände bei der Digitalisierung: Ihr Potenzial konnte in dieser Situation längst nicht ausgeschöpft werden – zu groß seien die Unterschiede in der Ausstattung von Schulen und Familien, zu ungleich der Wissensstand der Lehrer.



Abschlussklassen fragen sich, was ihr Haupt- oder Realschulabschluss, was ihr Abitur wert ist. Eltern wollen wissen, wie das noch laufende Schulhalbjahr gewertet werden soll. Lehrer fürchten, dass sich ihre Schüler nach der langen Auszeit kaum noch motivieren lassen. Und für die Lehrergewerkschaft GEW in Sachsen-Anhalt kommt die Schulöffnung zu früh, weil die Infektionsgefahr durch Kinder schlichtweg

nicht geklärt sei.