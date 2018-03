FAKT IST! | 26.03.2018 | 22:05 Uhr Mehr Zuwanderung – mehr Gewalt? Fakten und gefühlte Wahrheiten

Hauptinhalt

Kriminalität durch Zuwanderer sorgt seit Beginn der Flüchtlingskrise vermehrt für Schlagzeilen. Gleichzeitig hat sich das Sicherheitsgefühl in Deutschland verändert. Was sagen die offiziellen Zahlen – und was die Emotionen? Ein Thema, über das Anja Heyde in der nächsten Sendung mit ihren Gästen sprechen will.