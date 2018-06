Allein in Deutschland werden jährlich 58 Millionen Schweine geschlachtet. Schweinefleisch ist das preisliche Lockangebot Nummer eins. Und es ist billig zu haben – dank Mastverhältnissen im industriellen Maßstab. In gerade mal sechs Monaten wird ein Ferkel zum Mastschwein herangezüchtet.

Wer sein Fleisch bewusst einkauft, kann es auch mit gutem Gewissen genießen. Bildrechte: Colourbox

Bedingungen, die Tierschützer heftig kritisieren, zumal immer wieder Missstände in Tierproduktionsanlagen für Aufsehen sorgen. Dass sie dafür häufig in die Ställe einbrechen, um Beweise zu sammeln, verärgert Landwirte massiv. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner fordert härtere Strafen für Einbrüche in Ställen. Die Tierschützer aber argumentieren, dass die Kontrolle durch die Behörden vielfach versage und Tierelend nur durch ihre Aktionen aufgedeckt werden könne.



Zusätzlich haben verschiedene Fleisch-Skandale in der Vergangenheit dazu geführt, dass sich inzwischen immer mehr Menschen fleischlos ernähren. Ihr Anteil an der deutschen Bevölkerung macht inzwischen sechs Prozent aus. Immer noch gering im Vergleich zur großem Mehrheit der Fleischesser.